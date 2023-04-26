هيئة الدواء تكشف أهمية اللقاحات تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بالتطعيمات

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن أهمية وجود اللقاحات​، وذلك تزامنًا مع "الأسبوع العالمي للتوعية بالتطعيمات" خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ أبريل"، وذلك فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأضافت أن اللقاحات تقضى على عدوى الجدري بشكل كامل، بالإضافة إلى الحد من انتشار مرض شلل الأطفال بنسبة كبيرة.​​

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن ملايين الناس أصحاء، ولديهم مناعة ضد أمراض مثل الحصبة بفضل اللقاحات، كما ساهمت اللقاحات فى تراجع معدلات الوفاة من الأمراض المعدية في الأطفال بنسبة ٥٠٪؜ خلال الأعوام الثلاثين الماضية.​​

وفى سياق آخر، شاركت هيئة الدواء المصرية في مؤتمر تقنية الـ"mRNA" بجنوب أفريقيا لتعزيز دور مصر الريادي بمجال اللقاحات، الذي أقيم بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وذلك في الفترة من ١٧ إلى ٢١ أبريل الجاري.

وقالت هيئة الدواء المصرية بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن شركة بيوحينيرك فارما الحاصلة على اعتماد نقل تكنولوجيا تصنيع mRNA، بالإضافة إلى أكثر من ٢٠٠ مشارك دولي يعملون مع برنامج نقل تقنية mRNA، كذلك حضور شركاء من ١٥ دولة في البرنامج، وخبراء بارزين، وممثلين عن الصناعة والمجتمع المدني.

وقالت إن المؤتمر ناقش التقنيات الطبية التي عززت تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا متاحة على نطاق أوسع في الأماكن الأكثر احتياجاً إليها على مستوى العالم، كما تم مناقشة إجراءات تسجيل الأمصال، وحقوق الملكية الفكرية، ونماذج الأعمال، والبحوث والتطوير.

واستمراراً للجهود الطموحة التي تقودها ال WHO & MPP لإنشاء مراكز لنقل تقنية mRNA إلى دول العالم النامي؛ حيث جاء المؤتمر بالتزامن مع قيام منظمة الصحة العالمية الإعلان عن الإطلاق الرسمي الأول لنقل التكنولوجيا.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير منظومة صناعة اللقاحات العالمية، والعمل على نقل تكنولوجيا التصنيع ألى القارة الأفريقية.