الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعتزم زيادة صادرات الكهرباء لأوروبا إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2050

الكهرباء
الكهرباء

قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالوشينكو، إن بلاده تخطط لتوسيع قدرتها على تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي لما يصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2050.

 

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن الوزير قوله إن معدل التصدير سيكون أكثر بقليل من اثنين جيجاوات في البداية، وفي عام 2032 ستعمل الحكومة على زيادة تصدير الكهرباء إلى ستة جيجاوات، بحيث تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2050.


وأشار الوزير إلى أنه وفقًا للتوقعات المستقبلية، ستعاني بعض دول الاتحاد الأوروبي من عجز كبير في الكهرباء خلال الفترة بين عامي 2030-2050، لذلك أعلنت أوكرانيا بالفعل عن خططها لتصبح مركزًا أوروبيًا للطاقة.


وأوضح جالوشينكو أنه في إطار سعي كييف لتحقيق هذا الهدف الطموح، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، من الضروري إنشاء نقاط تواصل وتقاطع حتى نتمكن من نقل هذه الكهرباء على الطرق.

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