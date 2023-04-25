وزيرة الثقافة تهنئ فريق "الترعة" لاختياره فى مهرجان كان

هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، طلبة وطالبات المعهد العالى للسينما وفريق عمل فيلم "الترعة" لمعهد السينما بعد اختياره ليمثل مصر في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76 ضمن مسابقة "مدارس السينما".

وحثت وزيرة الثقافة فريق عمل الفيلم من طلبة وطالبات المعهد على مواصلة إبداعاتهم وإحراز المزيد من التقدم ، مضيفة أن الاختيار يأتي كانعكاس للدور الإيجابي الذي تلعبه أكاديمية الفنون في دعم وصقل قدرات جيل صاعد من المبدعين علميًا وفنيًا.

وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون: "إن هذه هى المرة الثانية التى يستطيع فيها أبناء المعهد العالى للسينما أن يشاركوا بأعمالهم فى مهرجان دولى مهم مثل مهرجان كان".

أضافت جبارة: "أن مهرجان كان هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية الدولية الذى يشارك به عدد ضخم من صناع السينما على مستوى العالم، معربة عن فخرها لقدرة أبناء أكاديمية الفنون على الوصول لمراحل متقدمة من المنافسة"، وأكدت أن الأكاديمية تشجع أبناءها على المشاركة فى كافة المهرجانات والمحافل الدولية والمحلية.

من جانبه، قال مخرج الفيلم، جاد شاهين:"إن الفيلم نتاج تعاون مجموعة من الموهوبين من طلبة وطالبات معهد السينما، وتعتبر تلك المشاركة الثانية الرسمية للأفلام المصرية من معهد السينما في قسم LA CINEF منذ إطلاق المسابقة عام 1998، وأولى المشاركات الرسمية منذ عام 2014.

تدور قصة الفيلم حول شاب مصري يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمرًا غريبًا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم، والفيلم يقوم ببطولته محمود عبدالعزيز، وهبة خيال، وسارة شديد، ومدير التصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين، وإنتاج جاد شاهين وأحمد أيمن.

جاد شاهين، هو مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨، بعد أن درس الإعلام، وعمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصرالله، كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير "الترعة".