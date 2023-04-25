الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نهلة سلامة عن تعرضها للهجوم بعد دورها فى "حضرة العمدة": بحتسبه عند الله

نهلة سلامة
نهلة سلامة

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها كانت متخوفة من دورها في مسلسل "حضرة العمدة، معقبة: "قبل التصوير طلبت من المخرج عادل أديب أن تكون هناك جلسات خاصة بيننا من كثرة خوفي من الدور".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن المخرج عادل أديب دائمًا ما يفاجئها في الأدوار التي تقدمها، لافتة إلى أن دورها في مسلسل "حضرة العمدة" كان اختيارًا مختلفًا بالنسبة لها وكان مفاجأة.

وأكدت، أن الدور الذى قدمته في مسلسل "حضرة العمدة"  كان مهمًا للغاية، معقبة: "مؤمنة أنني أقدم شخصية موجودة في المجتمع وأعبر عنها وأتمنى أن أكون قد استطعت أن أقدم الدور بطريقة جيدة".

وعن الهجوم التي تعرضت له بعد دورها، قالت: "حكاية الشتيمة والهجوم أحتسبه عند الله، ممكن آخد به حسنات الحمد لله".

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