الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شابين في تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

تصادم دراجتين
تصادم دراجتين

لقي شابان مصرعهما  إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق سندنهور- بلبيس بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق سندنهور بلبيس، بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ، ونتج عن ذلك مصرع شابين عمرهما 17 عامًا.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل الجثتين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

جرى إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية المركبتين للسير على الطريق من عدمه وتكثيف تحريات المباحث.

تصادم دراجتين بخاريتين طريق سندنهور الشرقية

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