بالأسماء.. مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 22 مصابا في انقلاب "ميكروباص"

استقبلت مستشفيات جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، 22 مصاباً، في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بالقرب من منطقة الشيخ فضل بنطاق محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفيات جامعة بني سويف لقربها من مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بالقرب من منطقة الشيخ فضل بنطاق محافظة المنيا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية المصابين إلى المستشفي وهم أنس إسلام أشرف 3 سنوات مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيمن وسحجات وكدمات، وسناء أبو الحسن عبد التواب 29 سنة مصابة بسحجات وكدمات، ورفان إسلام أشرف 4 شهور مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وكامل أبو الوفا محمود مصاباً بجرح قطعي باليد اليسري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصابر سلام نعمان 38 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس 3 سم، وسعد محمد عبد الله 37 سنة.

كما نقلت أسماء مصطفى عبد العزيز 27 سنة، وسلوى سعد محمد 14 سنة، وحلا سعد محمد 8 سنوات مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشعبان أحمد حسنين 70 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، ومديحة صدقي جلال 64 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات.

فيما استقبل المستشفى يوسف محمود شعبان 11 سنة مصاباً بكدمة بالساق اليمني، وجويدة أبو الحسن عبد التواب 47 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، ورشا حسن عبد التواب 35 سنة، كارما محمد كامل 11 شهر، محمد جويدة أبو الحسن 10 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبل سميحة أبو الحسن عبد التواب 40 سنة، مصابة بآلام بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد كامل عبد الظاهر 14 سنة، مصاباً بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، وزياد محمد كامل 10 سنوات مصابا بكدمة شديد بالرقبة وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عفيفي مهني 38 سنة، وطه صلاح محمد 35 سنة، واسراء محمود رمضان 17 سنة مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

يجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل قسم الاستقبال وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.