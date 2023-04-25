الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وفاء عامر: "حضرة العمدة معمول علشان يعيش العمر كله"

وفاء عامر
وفاء عامر

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن فخرها بمسلسل "حضرة العمدة"، قائلة: "مسلسل من مسلسلات العمر كله، لافتة إلى أن كل شيء تم تصويره هو عرض لكل نقطة سوداء حدثت ومازالت تحدث في المجتمع، وليس لمجرد التسلية".

وأضافت عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مسلسل حضرة العمدة يضع جرس إنذار للكثير من المشكلات التي يعانى منها المجتمع، لافتة إلى أنه أن هناك تلًا من المشكلات ناقشها مسلسل حضرة العمدة.

وأشادت الفنانة وفاء عامر، بالمخرج عادل أديب، قائلة: "إنه مخرج مخلص، وما زالت أتعلم منه، حيث كان يظل في مكان التصوير لفترة طويلة، لكي يخرج مسلسل حضرة العمدة بهذا الشكل المميز".

وعقب المخرج عادل أديب خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم، على تصريحات وفاء عامر، قائلًا: "إن وفاء عامر صورت المسلسل ويديها مكسورة بعد عودتها من لبنان".

 

عن مسلسل “حضرة العمدة"

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولًا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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