الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة السودانية": مقتل 460 شخصا فى 11 ولاية منذ بدء الاشتباكات

السودان
السودان

كشفت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أعداد القتلى والمصابين منذ بدء المواجهات بين قوات الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع.

وأعلنت الصحة السودانية فى بيان لها مساء اليوم، مقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، منذ بدء المواجهات .

وأشارت الصحة السودانية إلى أن الوفيات موزعة على 11 ولاية لم تحددها، لافتة إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 166 حالة وفاة 2343 إصابة حتى أمس الاثنين.

وأوضحت الصحة السودانية أنها تتواصل مع مسؤولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالحرب.

وأضاف البيان أن هناك قلة في عدد الإصابات والوفيات خلال اليومين الماضيين واستقرارا في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة، لافتة إلى تمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات وتغيير الفرق العاملة.

الصحة العالمية: 459 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة فى السودان

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان نعيمة سعيد عبيد، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن حصيلة القتلى والجرحى جراء القتال في السودان في ارتفاع، حيث جرى تسجيل 459 حالة وفاة، و4072 إصابة، بحسب تقارير وزارة الصحة السودانية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن 166 حالة وفاة فقط في الخرطوم، إضافة إلى 2343 إصابة.

وقالت ممثلة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب نقص وظائف ما لا يقل عن 25% من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم، حيث يدور معظم القتال ولا تتحقق منظمة الصحة العالمية من أعداد الضحايا، مشيرة إلى أن المنظمة تحققت من 14 هجوما على "الصحة"، منذ بدء العنف في 15 أبريل أسفرت عن 8 وفيات وإصابة شخصين.

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