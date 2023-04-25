الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

معهد الرعاية والتر ينظم دورة تدريبية للآباء الكهنة

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية للكهنة برئاسة الأنبا موسى

تحت رعاية البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى لمعهد الرعاية والتربية، بحضور وتشريف الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد، افتتح معهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الثلاثاء، في الدورة التدريبية الخامسة للآباء الكهنة والتى ينظمها المعهد تحت عنوان:"الكاهن والتحديات الاسرية المعاصرة".

حاضر في الافتتاح مساء اليوم، عدد من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين فى مجال الإرشاد الأسرى، كما شارك بها عدد من الآباء الكهنة من القاهرة والإيبارشيات المحيطة، إضافة إلى عدد من الآباء من والإيبارشيات خارج القاهرة و كنائس المهجر من خلال تطبيق Zoom.

وتأتى هذه الدورة التدريبية إنطلاقًا من الهدف الأساسى للمعهد فى إعداد الرعاة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ودورة "الكاهن والتحديات الأسرية المعاصرة" التى ينظمها المعهد للآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات داخل وخارج مصر وذلك بالحضور التفاعلى فى مدرج السيدة العذراء مريم أو من خلال الحضور الأونلاين من خلال تطبيق ZOOM،  تم افتتاح  الدورة التدريبية من الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد بمحاضرة "الكاهن والتحديات الأسرية المعاصرة"، ثم اختتم اليوم القمص بولس حليم الأستاذ فى قسم الكتاب المقدس بالمعهد.

ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ئيس عبد الفتاح السيسي الأسقف العام الأرثوذكسية البابا تواضروس التدريبية التحديات الأسرية الدورة التدريبية السيدة العذراء مريم القبطية الأرثوذكسية الكنيسة القبطية ا

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