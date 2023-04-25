غدًا.. لجنة الحكام تجتمع لحسم هوية طاقم مباراة السوبر المصري

تجتمع لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا لحسم هوية طاقم مباراة السوبر المقرر لها 5 مايو المقبل بالإمارات بين الأهلى والزمالك بعدما شهدت الفترة الماضية خلافا حادًا داخل مجلس الجبلاية حول هوية حكم مباراة السوبر.

وانقسم مجلس اتحاد الكرة إلى فريقين منهم فريق مع الاستعانة بحكم أوروبي، بسبب حساسية المباراة وفى حال الاستعانة بطاقم مصري وارتكاب أى خطأ سيصدر أزمة كبيرة للمجلس خلال الفترة المقبلة سواء من الأهلي أو الزمالك، أمّا الفريق الآخر يرى من الأفضل الاستعانة بطاقم مصرى بعدما نجح الطاقم المصري فى إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائى كأس مصر.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن بيريرا تقدم بمذكرة إلى مجلس الجبلاية مطالبا خلالها بعدم الاستعانة بطاقم أوربي لتلك المباراة واختيار طاقم مصري، أو الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي حال اذا كانت هناك رغبة للاتحاد الإماراتي فى ذلك.

وواصل المصدر أن اللجنة قررت الاجتماع غدا لابلاغ مجلس الجبلاية بالقرار النهائى حيث أن الوقت ضيق قبل مباراة السوبر ولابد من الاستقرار على هوية الطاقم في اسرع وقت ممكن.

ويرغب بيريرا فى منح الفرصة للطاقم المصري لإدارة السوبر، خاصة بعد نجح أمين عمر الحكم الدولي فى الخروج بمباراة نهائى كأس مصر لبر الأمان ونال على اشادة الجميع رغم حساسية وصعوبة المباراة.