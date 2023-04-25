عبد الكريم آدم عن تصريحات أمين "صندوق المهندسين": أكاذيب دون أي دليل

رد المهندس عبد الكريم آدم، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين السابق، على تصريحات المهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، بشأن حصة النقابة في شركة يوتن، والتي تحدث خلالها أن مجلس النقيب طارق النبراوي السابق

وقال آدم، في بيان له: إن ما تحدث به أمين الصندوق المساعد تضمن كما كبيرا من الأكاذيب والضلالات وتحدث بسلاسة وجراءة يُحسد عليها تـُشعر المستمع انه يقول حقيقة.. وصدقا معظم ما قاله لا يتعدى كونه كذباً وتدليساً وضلالاً ماحقاً.

وشدد آدم، أن أمين الصندوق المساعد لا يملك أي دليل على ما تحدث به، مطالبا بالكشف عن أي دليل يثبت ما تحدث به أمين الصندوق المساعد من أنه قد تم رفع نسبة الشريك الاجنبى في شركة يوتن من 30% الى 70% خلال الفترة من 2014-2018 (خلال فترة الولاية الأولى للنقيب النبراوي).

وعلق: ذكر أمين الصندوق المساعد ضمن حديثه أنه " أتمضى على محضر فى 2017 بأن النقابة لو عجزت عن تسديد حصتها فى المديونية على الشركة مقابل هذا الدين يتم خصم أسهم النقابة وتخفيض حصتها وأن النبراوي هو من وقع هذا المحضر، ولكن أنا أطالب بنشر هذا المحضر.

وكان المهندس المعتز بالله بركات تحدث خلال كلمته بحفل إفطار نظمته نقابة المهندسين بالدقهلية، أن مجلس النقيب طارق النبراوي السابق تسبب في أزمة بتخفيض نسبة النقابة في شركة يوتن للدهانات.

وجاءت تصريحات بركات، خلال لقاء مفتوح تم عقده بين المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية ومجلس نقابة المهندسين بالدقهلية حضره أعضاء هيئة المكتب ونقيب مهندسي الدقهلية وعدد من أعضاء المجلس الأعلى ورؤساء النقابات الفرعية.