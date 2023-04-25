تشكيل ريال مدريد.. لونين يعوض كورتوا ورودريجو يقود الهجوم أمام جيرونا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره جيرونا مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

ويقود هجوم الفريق في لقاء اليوم الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ويجاورهم رودريجو وماركو أسينسيو.

وحل لونين مكان تيبور كورتوا في حراسة المرمى حيث يغيب الأخير للإصابة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجير، ناتشو

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، أسينسيو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة اليوم لخدمات 5 لاعبين، وهم: كريم بنزيما، فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا؛ بسبب الإصابة، بينما يغيب داني سيبايوس؛ بسبب الإيقاف.

كذلك غاب إيدين هازارد؛ بسبب إصابته في الكاحل الأيسر، خلال خوضه تدريبات ريال مدريد اليوم الإثنين.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 76 نقطة.