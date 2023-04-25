الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين سرقا المواطنين بالإكراه فى المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

واعترف عاطلان تم القبض عليهما في المرج، لاتهامهما بسرقة سائق توك توك بالإكراه، أنهما يكونان تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه.

وذكرا أنهما قررا سرقة توك توك من سائقه بالإكراه، فاستوقفا توك توك بمنطقة المرج، وطلبا منه توصيلهما، وعقب ذلك هدده أحدهما بسلاح أبيض، واستوليا منه على التوك توك، وهاتفه المحمول.

وأضاف المتهمان أن السائق حاول مقاومتهما، فاعتديا عليه وأصاباه بسلاح أبيض، وفرا هاربين، بعد تجمع عدد من المواطنين، ومطاردتهم لهما.

وأرشد المتهمان عن التوك توك والهاتف، وتم ضبطهما، وبسؤال المجني عليه، تعرف على المتهمين، ووجه اتهامًا لهما بالاعتداء عليه، وسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

نيابة المرج الجزئية التحقيقات سرقة تشكيل عصابي

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مصر

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

محافظ الدقهلية: متوقع توريد 490 ألف طن قمح هذا العام

إزالة 13 حالة تعدٍ ووقف بناء مخالف بـ5 مراكز بكفر الشيخ

جمعية الهلال الأحمر تعلن الخدمات والطوارئ المقدمة عبر الحدود السودانية

تنفيذ 19 قرار إزالة بناء مخالف بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة