حبس عاطلين سرقا المواطنين بالإكراه فى المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

واعترف عاطلان تم القبض عليهما في المرج، لاتهامهما بسرقة سائق توك توك بالإكراه، أنهما يكونان تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه.

وذكرا أنهما قررا سرقة توك توك من سائقه بالإكراه، فاستوقفا توك توك بمنطقة المرج، وطلبا منه توصيلهما، وعقب ذلك هدده أحدهما بسلاح أبيض، واستوليا منه على التوك توك، وهاتفه المحمول.

وأضاف المتهمان أن السائق حاول مقاومتهما، فاعتديا عليه وأصاباه بسلاح أبيض، وفرا هاربين، بعد تجمع عدد من المواطنين، ومطاردتهم لهما.

وأرشد المتهمان عن التوك توك والهاتف، وتم ضبطهما، وبسؤال المجني عليه، تعرف على المتهمين، ووجه اتهامًا لهما بالاعتداء عليه، وسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.