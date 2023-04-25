الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عصابة تزييف الأموال فى بدر: «نستخدم تطبيقًا إلكترونيًا»

تزييف أموال
تزييف أموال

استمعت نيابة بدر إلى أقوال المتهمين بتزوير العملات الأجنبية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث قالا إنهما يستخدمان طابعات ألوان لتزييف العملات إلى جانب تطبيق إلكتروني لاحتراف التزييف.

 

كما أنهما اعتادا تزييف الرخص الرسمية والأوراق الرسمية وبيعها للمواطنين لاستعمالها مثل رخص المرور والاستمارات الخاصة بالقيادة.

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام أحد الأشخاص بطباعة عملات أجنبية مُقلدة بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. 


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول "بفحصة فنياً تبين إحتواؤه على ما يؤكد نشاطه الإجرامي.

 

كما تبين وجود تطبيق إلكترونى على الهاتف يستخدم فى تزييف العملات الأجنبية، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال تزييف وتقليد العملات الأجنبية بالاشتراك مع شخصين أحدهما صاحب مكتبة أمكن ضبط الأول وبحوزته عدد من رخص القيادة والتسيير فارغة مزورين.



وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد أقاربه "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين، وباستهداف المكتبة المشار إليها الكائنة بدائرة القسم أمكن ضبط صاحبها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

نيابة بدر نصب تزوير العملات الأجنبية تطبيق الكترونى احتراف التزييف

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