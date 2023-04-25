الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: 459 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة فى السودان

أحداث السودان
أحداث السودان

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان نعيمة سعيد عبيد، أن حصية القتلى والجرحى جراء القتال في السودان في ارتفاع، حيث جرى تسجيل 459 حالة وفاة، و4072 إصابة، بحسب تقارير وزارة الصحة السودانية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن 166 حالة وفاة فقط في الخرطوم، إضافة إلى 2343 إصابة.

وقالت ممثلة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب نقص وظائف ما لا يقل عن 25% من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم، حيث يدور معظم القتال ولا تتحقق منظمة الصحة العالمية من أعداد الضحايا، مشيرة إلى أن المنظمة تحققت من 14 هجوما على "الصحة"، منذ بدء العنف في 15 أبريل أسفرت عن 8 وفيات وصابة شخصين.

وأدانت المنظمة - بشدة- الهجمات المستمرة على أماكن الرعاية الصحية، مطالبة بوقفها فورا، وقالت إنها تمنع العاملين الصحيين من توفير الرعاية الحرجة التي تشتد الحاجة اليها، كما تمنع الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقالت عبيد إن جزءا ضئيلا من المرافق الصحية في الخرطوم هو من يقدم الخدمات، بسبب إجهاد الموظفين أو نقص الإمدادات الطبية أو الهجمات، مشيرة إلى ما أفادت به وزارة الصحة الاتحادية السودانية من أن 36.5 % من المرافق الصحية في مدينة الخرطوم لا تعمل، وأن 25 % أخرى لا تستجيب.

وذكرت ممثلة منظمة الصحة أن "العنف" جعل إيصال المساعدات "شبه مستحيل"، وإن كانت المنظمة قد قامت بتوفير الوقود لبعض المستشفيات في الخرطوم حتى تستمر العمليات الحرجة، لافتتة إلى أنه لدى المنظمة مخزون من الأدوية الأساسية و"أكياس" الدم وإمدادات الجراحة ورعاية الإصابات في انتظار إيصالها، بمجرد ضمان الوصول الآمن.

وشددت على أن المنظمة تعتبر سلامة موظفيها أولوية قصوى في هذا الوضع المعقد، وتقوم بنقل الموظفين إلى مكان آمن في الوقت الذي تخطط لمواصلة عملياتها في السودان بأفضل ما لديها من قدرات.

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