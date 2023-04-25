الأمان.. BBC: دخول 3 فئات من السودانيين إلى مصر دون تأشيرة هربًا من الاشتباكات

سلّطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي- BBC"، فى تقرير لها، الضوء على معاناة الفارين من السودان إلى مصر، باعتبارها الملاذ الآمن والأسهل لهم للهروب من جحيم الاشتباكات، خاصة لعدم الحاجة للحصول على تأشيرة دخول للنساء والأطفال ومن تزيد أعمارهم على 50 عامًا لدخول مصر.

ونقلت "بي بي سي" معاناة الشابة نون عبدالباسط إبراهيم، طالبة الطب البالغة من العمر 21 عامًا، وعائلتها خلال الحرب الدائرة في الأراضي السودانية، ورحلة لجوئها إلى مصر، فهي من بين الآلاف الذين فروا من السودان، مشيرة إلى أنهم الآن بأمان في القاهرة بعد رحلة خطرة استغرقت يومين.

رحلة مغادرة الخرطوم باتجاه مصر

وأوضح التقرير أن "نون" وعائلتها سافروا في حافلة مكدسة بالناس غادرت الخرطوم في الساعات الأولى من يوم 20 أبريل الجاري، وسافروا مع الأصدقاء والجيران الذين أنفقوا آلاف الدولارات على استئجار السيارة فقط.

وقالت "نون" لـBBC: "اعتقدنا أن الحدود مع الدول المجاورة ستغلق، ويمكن أن نتعثر في مكان ما"، مشيرة إلى أن كل شيء تغير بالنسبة لهم في 18 أبريل، عندما أصيب منزل عائلتها بصاروخ في الخرطوم حيث تقطن قرب مقر قيادة الجيش، كما قُتل أحد معارف والدتها بالرصاص، وكان هناك اضطراب وانقطاع مستمر في شبكة الكهرباء والمياه، فضلاً عن نقص الغذاء.

وأضافت: "رتب صديق لي استئجار حافلة بمبلغ 8000 دولار، لكن صاحب السيارة ضاعف السعر في اللحظة الأخيرة".

وحسب التقرير، تقيم "نون" الآن في شقة أحد أقاربها في القاهرة، وقالت إنها مرتاحة الآن للغاية لأنهم نجحوا في الفرار من السودان إلى مصر، معربة عن حزنها لما آلت إليه الأمور في بلدها، فقد أصبح "الوضع فوضويا وكل شيء ينفد من الناس"، على حد قولها.