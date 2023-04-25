قبل السفر.. كولر يحذر لاعبى الأهلى من صعوبة لقاء الإياب أمام الرجاء

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل السفر إلي المغرب، أكد خلالها أن مواجهة الإياب ستكون في غاية الصعوبة، خاصة أن الرجاء يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، والأهلي سيذهب للدار البيضاء وهو صاحب الأفضلية، وأنهم سيتعاملون عن اللقاء أننا متعادلون سلبيا بالقاهرة، وسنسعى بقوة لحسم التأهل لنصف النهائي خارج ملعبنا.

وشدد كولر علي اللاعبين بضرورة القتال على الفوز وهو يثق في كل لاعب داخل الفريق، وتابع "ولسنا أقل من الرجاء في اللعب تحت الضغط الجماهيري بل لدينا خبرات واسعة".

- كولر يطالب لاعبي الفريق ضرورة مواصلة الضغط الهجومي لتسجيل الأهداف



وطالب المدير الفني لاعبي الفريق ضرورة مواصلة الضغط الهجومي لتسجيل الأهداف في ملعب الرجاء من أجل زيادة التوتر لديهم وتصدير الإحباط لدي جماهيرهم وأن هذا الأمر يتحقق بشرط تنفيذ كل لاعب المطلوب منه داخل الملعب والقيام بالتنظيم الدفاعي الجيد للحفاظ على شباك الشناوي نظيفة.

واختتم كولر حديثه مع اللاعبين بأن الأهلي لم يخذل جمهوره الكبير وأتمنى أن يكتمل مشوار البطولة بالفوز باللقب لإهدائه للمشجعين الذين ساندوا الفريق سواء داخل أو خارج الاستاد في المباريات المصيرية.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بهدفين دون رد.

وغادر سمير عدلي المدير الإداري إلي الدار البيضاء، أمس، من أجل ترتيب إجراءات الإقامة وحجز فندق الإقامة للفريق وملاعب التدريب قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء السبت المقبل علي استاد محمد الخامس.