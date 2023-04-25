تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بمدارس البعثة المصرية فى السودان

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي- بحسب بيان لوزارة التعليم- الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل مصر، وذلك لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقًا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليًا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.