النائب محمد الرشيدي: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزا للعزة والفخر بقواتنا المسلحة الباسلة

هنأ النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 41 لعيد تحرير سيناء المجيدة.

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزا للفخر والعزة والكرامة بقواتنا المسلحة الباسلة، التي ضرب رجالها أروع الأمثلة فى البطولة والإقدام لتحرير أرضنا المباركة، من الاحتلال، وأعادوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم، صاحب الحضارة العريقة، بجانب أنها رسالة للعالم أن الشعب المصري لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبه واحدة من أرضه.

- أبناء الوطن يواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهير سيناء واجتثاث جذور الإرهاب الأسود

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تحرير سيناء خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين خاضوا معركة أكتوبر وقادوا النصر العظيم، ورفعوا راية مصر على كامل أراضيها بكل عزة وكرامة، مشيرا إلى أن جميع المصريين لا يمكن أن ينسوا أبدا دور صقور القوات المسلحة المصرية فى تحرير أرض سيناء الغالية ، وأن أبناء الوطن يواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها واجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض الفيروز الغالية بتضحيات أبنائها من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وأشاد "الرشيدي"، بالنهضة التنموية العملاقة التي شهدتها سيناء في عهد الرئيس السيسي، من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى أن الدولة حريصة على استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.