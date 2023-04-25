برلمانى: عيد تحرير سيناء ملحمة وطنية لبطولة رجال القوات المسلحة

هنأ محمد أشرف سردينة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، مؤكداً أن هذا اليوم يظل شاهدا على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها، وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفا أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غال وثمين من أرض مصر الأبية.

وقال “سردينة” إن هذا اليوم الذي رُفع فيه العلم المصري على أرض الفيروز بعد استكمال تحرير سيناء بشكل كامل، تلك هي الملحمة الوطنية الرائعة صنعها أبطال قواتنا المسلحة، ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري تتعلم منه الأجيال، وعكست ذكرى تحرير سيناء مجموعة من المعانى والدروس المستفادة للأجيال القادمة.