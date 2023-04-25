عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2023

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25 ابريل مبلغ 2500 جنيهًا بعد ارتفاعه بقيمة 70 جنيه خلال 24 ساعة، حيث كان سعر أمس يسجل 2430.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023:



سعر الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 25-4-2023:



سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023، استقرارا نحو 2857 جنيهًا بعد ارتفاع كبير سجله أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023:



سعر الذهب اليوم

هدوء في سعر الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023، فيما حقق 2430 جنيها، بعد آخر ارتفاع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023:



سعر الذهب اليوم

استقر الذهب عيار 18، بداية تعاملات الصاغة اليوم الثلاثاء 25 إبريل، عند 2143 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023:



سعر الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 إبريل، 20000 جنيها، بعد ارتفاع أمس.

سعر اونصة الذهب عالميا:



سعر الذهب اليوم

ارتفعت سعر أونصة الذهب في السوق العالمية، حيث وصل سعر الذهب، في التعاملات الفورية 1989.03 دولار، بينما سجلت العقود الآجلة للذهب«983.64 دولار.