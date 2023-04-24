الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فهمي: "كل حاجة بقت مزيفة واللي بينجح في رمضان بتوع التريندات"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

قال الفنان أحمد فهمي، إن النجاح لا يحدده السوشيال ميديا ولكن النجاح الحقيقي يظهر في الشارع، منوها أن كل شيء الآن يراه غير حقيقي ومشوش بسبب السوشيال ميديا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على قناة "dmc": "دلوقى كل حاجة فيك وأكتر ناس بتشتغل في رمضان هما الناس بتوع التريندات وللأسف الأسلوب ده بقى مربح جدا".

وتابع: "كل النجوم بتقول دلوقتى مسلسلي رقم 1 وأغنيتي رقم واحد، رغم أن رقم 2 و3 و4 حلو عادي، وشايف أن الحاجات اللى كسرت الدنيا في رمضان الناس عرفاها كويس جدا، ومش في حاجة للتريند عشان الناس تعرف الشغل الكويس".

ولفت أحمد فهمي، إلى أن كل فنان أو نجم الآن لديه فريق سوشيال ميديا وظيفته تلميعه ولو بالكذب، متابعا: "أنا عندي فريق سوشيال لكن عمري ما استخدمته لأجل تشويه الحقيقة".

وأشار إلى أنه في الماضي كان سعيدا بكل شيء مثل رمضان والعيد وشم النسيم وكل المناسبات أكثر من الآن.

أحمد فهمي السوشيال ميديا مساء دى ام سى DMC

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