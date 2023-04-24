أحمد أيوب: ما فعلته مصر مع جاليتها بالسودان أمر معتاد عليه في الأزمات

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور، إن الجالية المصرية منتشرة في أماكن متفرقة في السودان نظراً لعددها الكبير الذي يتخطى الـ10 آلاف مواطن، وبالرغم من هذه الأزمة إلا أن الدولة المصرية استطاعت جلب جزء من الجالية المصرية المتواجدة بالسودان بصورة آمنة وجاري العمل على نقل باقي الأعداد إلى أرض الوطن.

عودة الجالية المصرية

وأكد أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لم تترك شيء ولم تفعله لحماية الجالية المصرية المتواجدة بالسودان، وما فعلته مصر مع الجالية المصرية بالسودان أمر معتاد عليه في كافة الأزمات التي مرت من قبل.

وتابع: "منذ بداية الأزمة والحكومة المصرية حريصة على التواصل والمتابعة مع الجالية كما أنها فتحت أبوابها لتلقي الطلبات والاستغاثات المُرسلة من قبل المصريين العالقين بالخرطوم".

الإعلام المصري

واستطرد: "مصر لديها إعلام الآن قادر على نقل الصورة الحقيقية، ويتبين من هذه الصورة مدى احترافية الدولة المصرية في التعامل مع أزمة الجالية المصرية بالسودان".