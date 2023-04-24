حقيبتا سفر تغلق منطقة السفارة الروسية في واشنطن

أغلقت قوات الأمن الأمريكية منطقة السفارة الروسية بواشنطن بعد بلاغ عن حقيبتي سفر مشبوهتين تركتهما امرأة مجهولة قرب السفارة.

وقال مصدر فى السفارة الروسية بواشنطن إنه في الساعة 12:43 19:43 بتوقيت موسكو، وضعت امرأة آسيوية حقيبتين قرب مبنى السفارة، ووقفت لمدة ثماني دقائق ثم غادرت المكان وتركتهم هناك.

وأوضح المصدر أن الدبلوماسيين الروس أبلغوا قوات الأمن الأمريكية بجميع المعلومات المتعلقة بالمشتبه بها.

ووصل مهندسو المتفجرات إلى المكان للكشف عن الحقيبتين المشبوهتين.