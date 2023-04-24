كاتب صحفي سوداني: هناك رغبة سودانية لوقف إطلاق النار (فيديو)

قال الكاتب الصحفي السوداني عمار شيلا، إن هناك رغبة سودانية لوقف إطلاق النار، والقوات المسلحة السودانية تستطيع الصمود أمام قوات الدعم السريع، ومنعتها من تدمير مقراتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل الهدن السابقة في وقف إطلاق النار فشلت ولم تستمر لأكثر من ساعة واحدة، ولكن هناك رغبة من القوى الإقليمية لحل الأزمة ووقف إطلاق النار في السودان.

ولفت إلى أن هناك حرب في الشارع الآن، والقوات المسلحة تقول إن محاولة التمرد تهدد بقاء الدولة السودانية، والجهود الإقليمية لم تنجح خلال الفترة الأخيرة على وقف إطلاق النار حتى الآن، والمعارك مستمرة، والمؤشرات الأولية تقول إن القوات المسلحة السودانية صامدة.

وأكد عمار شيلا، أن قوات الدعم السريع ترغب في الوصول إلى تسوية مع القوات المسلحة السودانية.

ولفت الكاتب الصحفي السوداني، أن قوات الدعم السريع تسعى لإيجاد قدم لها في مناطق مختلفة وأن تضع نقاط ارتكاز لها لتقول أن "الدعم السريع مسيطر" على مناطق بعينها، للوصول إلى تسوية ترضيه.