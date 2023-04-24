الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غداً.. تخفيف ضغوط المياه عن بعض قرى مركزي أهناسيا وبني سويف

تخفيف ضغوط المياه
تخفيف ضغوط المياه

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، تخفيف ضغوط المياه عن قري معصرة نعسان قاي، شاويش، كوم الرمل، العواونة، مدينة أهناسيا، مركز أهناسيا، مطار دنديل، وقري: إبشنا، الحاجر، باها، السعادنة وتوابعهم مركز بني سويف غداً الثلاثاء من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 4 عصراً، وذلك لوجود أعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد، وتوقف محطتي مياه المعصرة القديمة والجديدة بمركز أهناسيا.

وأهابت المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، للاستفسار والشكاوى يرجي الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

الاتصال بالخط الساخن الشرب والصرف الصحي المهندسة دينا عمر سليمان بني سويف رئيس مجلس الإدارة

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