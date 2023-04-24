الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فريق بحث عالى المستوى لكشف لغز جثتين فى مصرف بالبحيرة

جثة
جثة

شكلت أجهزة الأمن بالبحيرة فريق بحث عالي المستوى؛ لكشف لغز العثور على جثتي رجل وسيدة داخل أحد المصارف.

وكان رجال الأمن قد عثروا في  منطقة الستين التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، جثة رجل وسيدة ملقاة داخل أحد المصارف.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل يدعى "ي .م" وسيدة تدعى س .ا" ملقاة بأحد المصارف القريبة من قرية الستين التابعة لمركز الرحمانية وبهما أثار طلقات نارية.

وتم انتشال جثث المتوفين من مياه المصرف، ونقلهما إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها من أجل كشف غموض هذه الواقعة، ومعرفة ملاباستها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.

الأجهزة الأمنية الرحمانية المحضر اللازم النيابة العامة رجل وسيدة شرطة النجدة كشف لغز العثور

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