الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الرسم على الوجوه» أبرز احتفالات الأطفال بالعيد بالقناطر

الرسم على الوجوه
الرسم على الوجوه

إقبال كبير شهدته منتزهات وحدائق مدينة القناطر الخيرية في أواخر أيام عيد الفطر المبارك من قبل المواطنين والأسر لقضاء عطلة عيد الفطر حيث استعدت المدينة في الأيام الماضية لاستقبال الحشود للاستمتاع بالأجواء التي تتميز بها من المساحات الخضراء ونهر النيل.

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كانت أبرز مظاهر الاحتفال لدى الأطفال في اليوم الرابع لعيد الفطر المبارك في حدائق وممرات القناطر الخيرية هي الرسم على الوجوه، حيث فضل الكثير من الأطفال رسم الشخصيات الكرتونية كشخصية "سبايدر مان" و"باتمان" وأيضا وجه الأسد والنمور والقطط والتقاط الصور وست أجواء تسودها البهجة والسعادة.

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وقال محمد عصام أحد الرسامين على الوجوه أنه يعمل بهذه المهنة منذ اكثر من خمسة أعوام وبالأخص في المناسبات وتعاونه زوجته في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى وشم النسيم لما تشهده الحدائق من إقبال كثيف من قبل الأطفال الذين يجدون في هذا الأمر سعادة غامرة.

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وخلال أيام عيد الفطر، استقبلت مدينة القناطر الخيريه الآلاف من المواطنين للاستمتاع بالأجواء وقضاء أوقات سعيده برفقة الاسر والاقارب والاصدقاء حيث تتنوع الأنشطة الترفيهية كركوب الخيل وركوب الدراجات النارية والهوائية والنزهة النيلية بالمراكب والتنقل بين الحدائق بالحنطور.

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