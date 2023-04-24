العراق يعلن عن إجلاء 8 من رعاياه فى السودان

أعلن العراق، الإثنين، إجلاء 5 عراقيين من رعاياها في السودان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان رسمي إنه تم إجلاء خمسة عراقيين من السودان، مضيفًا أنه تم إجلاء عائلة عراقية مكونة من 5 أشخاص من منطقة بورتسودان، بالتنسيق مع الجانب الأردني الشقيق.

ووجه الصحاف رسالة إلى الجالية العراقية في السودان بأن حكومة بلاده معهم وتعمل لإجلاء آمن يضمن السلامة لهم.

بدء عمليات اجلاء مواطني العراق

في السياق، بدأ العراق أمس، عمليات إجلاء مواطنيين عراقيين من الأراضي السودانية بسبب الاشتباكات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إجلاء 14 عراقيًا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان، مضيفًا أنه تم إجلاء 14 عراقيًا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان بناءً على طلبهم، موضحًا أن ذلك تم بمتابعة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

أضاف البيان نواصل جهودنا متعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية، إننا نعمل باستجابة وطنية وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم، معربًا عن شكره بالجهود المصرية والإماراتية لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان.

أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن مصر قامت بجهد استثنائي في عمليات الإجلاء من السودان وقدمت الدعم لحكومة العراق في هذا الشأن، مضيفة أن ما حدث في السودان مؤخرًا أمر مفاجئ للجميع والأحداث أخذت مسارًا متسارعًا، كما أن الحكومة العراقية لم يكن في حساباتها التعامل مع مثل هذه الظروف الطارئة لإجلاء العراقيين من هناك.

وشهدت السودان منذ السبت الماضي أحداثا متصارعة واشتباكات حادة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السوادنية الخرطوم.