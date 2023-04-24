نائب رئيس "الوفد": الدولة نجحت فى إجلاء مواطنيها من السودان

قدم سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، التحية للقيادة السياسية وكل أجهزة الدولة على نجاحها في إجلاء المصريين من السودان، موضحًا أنه منذ اليوم الأول لأحداث السودان أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف عودة المصريين من السودان ولم تدخر جهدًا في حماية أبنائها.

وقال وهدان، إن الدولة المصرية دائمًا ما تضع حماية مواطنيها في الداخل والخارج نصب أعينها ولا تألو جهدًا في سبيل الحفاظ على مواطنيها، مشددًا على أن نجاح الدولة في إجلاء المصريين من السودان وكل الجهود المبذولة في هذا الصدد لم تأت محض صدفة، وإنما وفقًا لترتيبات وإجراءات تثبت قدرة الدولة وحرصها على حماية مواطنيها.

أضاف عضو مجلس النواب، أن مصر كانت وستظل حريصة على استقرار السودان، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتم التوصل لحلول سلمية والجلوس على مائدة المفاوضات حتى يتم حل الأزمة وتجنب أي عنف، وندعو الله أن يحفظ السودان البلد العربى الشقيق ويعم عليه بالرخاء والسلام.

من جانبه قال الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اهتمام القيادة السياسية ببذل الجهود لعودة المصريين من السودان، والنجاح في إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان ضمن المجموعة الأولى، يؤكد أن الدولة لا تترك أبناءها وتحرص على سلامة وتأمين المواطنين المصريين حتى عودتهم لأرض الوطن.

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن الدولة تضع أبناءها كأولوية قصوى وتسخر إمكاناتها كل في سبيل ذلك، لاسيما أن عملية إجلاء المصريين من السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الحرجة التي تشهدها، كانت مصر من أولى الدول التي بدأت في هذا الاتجاه، معتبرًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع صون كرامة المواطن المصري وحمايته في أول اهتماماته وشواغله والحرص على تأمين سلامة عودتهم.