الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميدو يدعم أحمد حجازى بعد خطئه فى مباراة الاتحاد والهلال

أحمد حجازي
أحمد حجازي

دافع أحمد حسام “ميدو” نجم المنتخب الوطني السابق، عن أحمد حجازي مدافع الفراعنة وفريق اتحاد جدة بعد الخطأ الذي وقع منه في مباراة الاتحاد أمام الهلال.

وفاز الهلال على الاتحاد بهدف نظيف، أمس، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف الهلال بخطأ من أحمد حجازي في تشتيت الكرة لتسكن شباك العميد.

وقال ميدو، عبر حسابه على "تويتر": "حجازي واحد من أفضل المدافعين في الدوري السعودي لعيب مخلص وقائد".

وظهرت حالة الحزن على أحمد حجازي بصورة كبيرة عقب مباراة الأمس والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث كان النمور أحد المرشحين للبطولة بشكل كبير.

ويلاقي الهلال الفائز من النصر والوحدة في نهائي البطولة، حيث سيلتقي النصر مع الوحدة مساء اليوم في الدور نصف النهائي.

ودشنت جماهير الاتحاد هاشتاج اليوم عبر تويتر لدعم أحمد حجازي ومساندته والتأكيد على ثقتهم الكبيرة فيه رغم الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الأمس.

احمد حسام ميدو ميدو المنتخب الوطني اتحاد جدة فريق اتحاد جدة

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