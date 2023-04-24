الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية الملاك بالشرقية

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورا على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الملاك التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، التي بدأت صباح اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وذلك في حضور الشحات حسن رئيس الوحدة المحلية بقرية الملاك، والدكتور أحمد عبدالحكيم منسق عام القوافل الطبية بالمديرية، والدكتور يوسف النجار مدير الإدارة الصحية بأبوحماد.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه حتى وقت الزيارة أكثر من 400 مريض، وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل.

كما تلاحظ وجود سيدة تحتاج إلى إجراء عملية قيصرية لها، وتم علي الفور استدعاء سيارة الإسعاف، وتحويلها لمستشفى أبو حماد المركزي، بعد التنسيق مع المستشفى، لسرعة استقبال الحالة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الصحة والسكان، وضمن خطة القوافل الطبية، بتحويل الحالات المرضية المترددة على القوافل، والتي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وذلك بعد تسجيلها على السيستم، وتتم متابعتها بالمستشفى المحولة إليها، والتأكد من تقديم كافة الخدمات العلاجية، وإجراء الجراحات اللازمة لها، والانتهاء منها، وخروجها بحالة جيدة، ثم غلق الملف الطبي علي السيستم.

كما قام "مسعود" بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول على الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

وفي نهاية الزيارة قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر والتقدير لرئيس الوحدة المحلية، ومنسق عام القوافل، ومدير الإدارة الصحية، ولجميع العاملين بالقوافل الطبية بالشرقية، على المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضي بالمحافظة.

لمتابعة إنتظام للمستشفيات لمبادرة لمستشفيات لقاح كورونا لخدمات الطبية

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