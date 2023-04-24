موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الدولة؛ لتوفير “حياة كريمة” لذوي الهمم الذين عانوا من التهميش لسنوات طويلة حتى أعاد لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوقهم بهذه البطاقات.

ويوفر موقع وزارة الصحة رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعد توقيع الكشف الطبي على المواطنين.

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع الراغبون في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة حجز موعد كشف طبي ليتمكنوا من الحصول عليها وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي:

http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

ثم تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مع العلم ان المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مسؤلية قانونية عن جميع البيانات المسجلة ويجب طباعة استمارة التعليمات.

ويجب كتابة الرقم القومي، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، والحالة الاجتماعية، محافظة السكن، ورقم التليفون ويجب التأكد من رقم التليفون لأنه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف.

وتحديد نوع الإعاقة، والتأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف.

بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة الصحة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي أن يكون المتقدم به أحد الإعاقات وهي الجذام، متلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي.

ومن الإعاقات التي تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، وضعف السمع يكون درجة فقد السمع 55 ديسبل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وشلل الأطفال في طرف واحد.