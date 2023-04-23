الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين ذوي الهمم عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 للاطلاع على النتيجة النهائية، تيسيرا لحياة ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة ليهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا السياق، خصصت وزارة الصحة رابط لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 حيث يمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي «أون لاين» دون الحاجة للخروج من المنزل، من خلال الرابط التالي: 
http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx 

استعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الإطار يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لعام 2023، عبر اتباع الخطوات كالآتي:

أولا: الدخول إلى موقع المجالس الطبية لخدمات ذوي الإعاقة عبر الرابط التالي: 
https://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx 
ثانياً: إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.
ثالثاً: الضغط على أيقونة بحث.
رابعاً: في حالة قبول الطلب يمكنك طباعة التقرير، أما في حالة رفض الطلب يمكن للمتقدم إعادة الطلب والذهاب مرة أخرى للكشف الطبي.

كيفية حجز موعد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

نعرض لكم خطوات حجز موعد للتقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كما يلي:

خطوة أولى: الدخول إلى بوابة المجالس الطبية.
خطوة ثانية: يظهر أمامك نموذج تقديم حجز الموعد.
خطوة ثالثة: إدخال البيانات المطلوبة (الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، محافظة السكن، العنوان، الوظيفة، التليفون، نوع الإعاقة).
خطوة رابعة: الضغط على أيقونة حفظ البيانات.
خطوة خامسة: تحديد موعد لحجز الموعد، وسيتم إرسال رسالة نصية بموعد الكشف لذلك يجب التأكد من رقم الهاتف المسجل.

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة

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