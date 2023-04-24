مصرع مواطن غرقًا فى النيل بمدينة دمياط

لقي مواطن مصرعه غرقًا في نهر النيل بمدينة دمياط وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى.

البداية بتلقي قوات الإنقاذ النهري، إخطارًا يفيد بتعرض مواطن يدعي "ك .ا" للغرق في مياه نهر النيل، اليوم الإثنين، بمحيط كوبري دمياط العلوي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من عمل مسح شامل للمنطقة، وتم انتشال الجثمان ونقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثة.