رئيس "صرف الإسكندرية" يجتمع بقيادات الشركة لمتابعة سير العمل

عقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا مهمًا برؤساء قطاعات ومديرى عموم الشركة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمتابعة مستجدات الأعمال أثناء عطلة عيد الفطر.

وقال «نافع»، إن فرق التشغيل والصيانة والطوارئ موجودة على مدار 24 ساعة للاستمرار في خطط التطهير والصيانة الدورية، ولحل أي مشاكل طارئة.

كما أشار إلى المتابعة المستمرة لسير العمل بالمحطات والمناطق المختلفة والوقوف على آخر المستجدات وانتظام الورادي بها.

ونبه رئيس صرف الإسكندرية على المتابعة لجميع المشروعات الجارية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والالتزام بمعايير الجودة الموضوعة، وعلى أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحًا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كل الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

‏‏كما وجه بتلقي جميع شكاوى المواطنين، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل على حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتى الانتهاء منها.

وأكد أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون مع كل الجهات التنفيذية من أجل نهو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية التي تهدف للارتقاء بمستوي حياة الفرد بقرى مركز ومدينة برج العرب.

يذكر أن مشروعات تطوير قرى برج العرب بالإسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» تشمل 46 مشروع صرف صحي لخدمة 155 ألف نسمة بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه، بإنشاء 15 محطة رفع، و3 محطات معالجة و9 مشروعات شبكات انحدار بإجمالي طول 200 كم، و15مشروع خطوط طرد بإجمالي أطوال 27.5 كم، وعدد 4 مشروعات وصلات منزلية بإجمالي 8650 وصلة منزلية.