الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت العديد من التدابير لدعم الإنتاج الزراعي

ابو اليزيد
ابو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، إن الدولة اتخذت العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية، حيث تم تخصيص ما يقرب من 19.5 جنيه سنويا لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على التوسع في الإنتاج.

وأضاف أبو اليزيد، أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية سواء الخاصة بالمشروعات الزراعية و الصناعية جاءت  للتخفيف من أعباء التمويل على كل المشروعات الخاصة لأهالينا المزارعين وكل من يعمل بالمشروعات الإنتاجية ذات الصلة بالزراعة مثل تربية المواشي وتربية والدواجن أو ممن يحصلون على قروض لزراعة بعض المحاصيل الزراعية مثل القطن والقمح وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل الأخرى وذلك لتخفيف الفوائد للأنشطة الزراعية.

وأكد أبواليزيد أن الدولة لم تكتفي بتخفيض سعر الفائدة على القروض الخاصة بالمشروعات الإنتاجية والزراعية بل تقدم العديد من أوجه الدعم الأخرى في صور مختلفة منها دعم تكاليف المكافحة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن، حيث تتحمل الدولة التكلفة، وأيضا الدعم الخاص بالأسمدة للمحاصيل الزراعية.

جدير بالذكر أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعتمدت أجندة 2030 للتنمية المستدامة في عام 2015، ومن ثم وضعت مجموعة من الأهداف التنموية التي يجب تحقيقها حتى حلول عام 2030 ومن ضمن هذه الأهداف الحفاظ على البيئة، وانطلاقا من تلك الرؤية وضعت القيادة السياسية نصب أعين الدولة المصرية باعتبار مصر من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتماشياً مع تلك الرؤية فإن شركة الدلتا للسكر باعتبارها من كبرى الشركات الرائدة والعريقة لإنتاج سكر البنجر في مصر والشرق الأوسط، فهي تعمل جاهدة بتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار عمليات التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية لسلعة السكر من البنجر للمساهمة في تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من السكر بمصر والعمل على زيادة إنتاج مصر من السكر عن طريق زيادة المساحات المنزرعة سنوياً من بنجر السكر وزيادة إنتاجية الفدان، كما سعت الشركة إلى المشاركة في عدة مشاريع لتحقيق أقصى استفادة من مخلفات انتاجها لإنتاج الوقود الأخضر "الإيثانول" كما تعمل جاهدة في دراسة الاستفادة من مخلفات الإنتاج، بهدف إنتاج مخصبات زراعية في والحرص على مصالح مزارعي بنجر السكر بما يعود بالنفع على وطننا الغالي مصر.

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