الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الشيوخ": توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تترجم شعوره بالمواطنين

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

ثمن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪ للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على إدخال البهجة في نفوس كل أسرة مصرية وتوجيه كافة أوجه الدعم في ظل مواجهة موجة تضخمية عالمية وظروف اقتصادية فرضتها الحروب تحتاج لمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية.

وأشار النائب محمد عريبي، في بيان له، إلى أن هذا التوجيه سيساهم في رفع المعاناة عن كاهل ملايين من المواطنين، والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على النحو الذي يرتقي بمستوى المعيشة وضمان دعم كل مواطن في ظل الظروف، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة تترجم شعوره بآلام المواطنين وصعوبة عبورهم بهذه الأزمة الاقتصادية، مما سيبعث بالعديد من رسائل الدعم والمساندة من قبل القيادة السياسية والوقوف بجانب المواطن في سبيل تحقيق حياة كريمة لهم دون تأثر بالغ.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس بشأن تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية، سيحقق توازنا كبيرا في ظل التغير المستمر في أسعار السلع المتزايد نتيجة اضطراب الأسواق.

 

الأسر الأولى بالرعاية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحزب مستقبل وطن جمهورية حياة كريمه عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ

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