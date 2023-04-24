الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة 3 فى حادث تصادم بالمنوفية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

لقي شاب مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون عقب تعرضهم لحادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي أثناء انتقالهم من مدينة أشمون في المنوفية إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة من الشرطة لموقع الحادث فيما تم نقل الجثة والمصابين الثلاثة إلى المستشفى.


وأكد  محمد علي من أهالي أشمون، وأحد أصدقاء المتوفى، أن الشاب يدعى محمد جمال العزاوي عمره ٣٥ عامًا، ويعمل في مجال تجارة الملابس، وذهب أمس مع شريكه وطفليهما إلى القاهرة بالتحديد مدينة 6 أكتوبر لإحضار بضاعه، وقدر الله تعرضهم لحادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي، نتج عنه وفاة أحدهم  وإصابة ثلاثة آخرين.

 

التفاصيل الكاملة أشمون الطريق الصحراوي ا تجارة الملابس شاب مصرعه صحراوى مدينة 6 أكتوبر محافظة المنوفية

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