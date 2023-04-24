عروض حكي وأراجوز في احتفالية مكتبة مصر العامة بعيد الفطر

نظمت مكتبة مصر العامة، فرع الزيتون، يوم ترفيهي للأطفال،ضمن برنامج “على طول الخط .. فن وثقافة ولعب”، داخل حديقة 6 أكتوبر بالعجوزة، احتفالا بعيد الفطر.

وتضمن البرنامج الترفيهي عروض تحريك عرائس والذي قدمته فرقة الكوشة للعرايس، وعرض حكي ستوري جامي (المركز العربي للأوريجامي للفنان هيثم شكري، بالإضافة إلى عرض الأراجوز.

وضم مجموعة من الكتب المستعارة من مكتبة مصر العامة في الحديقة بالتوازي مع الأنشطة، وفرقة الكوشة للعرائس فرقة مستقلة تهتم بتقديم فنون العروض بالعرائس في الفضاءات والمساحات العامة.

وقدمت الفرقة عرضا بعنوان "لازم تصلح غلطتك"، وهو عرض مستلهم من فنون الفرجة الشعبية و"مسرح الأراجوز" يخوض خلاله الأراجوز مغامرة جديدة مع جاره بسبب إلقاء القمامة والمخلفات.

يذكر أن المركز العربي للأورجامي، تأسس عام 2011 بالإسكندرية، ويستخدم المركز فن الأوريجامي كوسيلة تفاعلية أساسية لتطوير التعليم والمجتمع من خلال دمج فن الأوريجامي مع الفنون الأخرى.

تستهدف أنشطة المركز العربي للأوريجامي الأطفال بشكل أساسي من أجل المساهمة في تنشئة مواطنين مبادرين ويعتمدون على التفكير النقدي من أجل إيجاد حلول جديدة ومُبتكرة، لتسهيل حياتهم اليومية.

أما الفنان هيثم شكري فهو مؤسس مشروع الحكواتي، ومصمم أنشطة أطفال، يحكي ويلعب مع الأطفال منذ سنة 2000 في كل المحافظات، من أجل الوصول لأكبر عدد من الأطفال وتشجيعهم على القراءة وحب الكتاب عن طريق جلسات الحكي التفاعلية والتدريب على الحكي والتلعيب ودمج الحكي مع الفنون البصرية والآدائية المختلفة.

مشروع “علي طول الخط .. فن وثقافة ولعب”، يتكون من سلسلة من الوحدات التركيبية المصطفة في تتابع خطي تتيح أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية، تتضمن مكتبة قابلة للطي مصممة لتوفير مكان للقراءة والرسم والإبداع، ومسرح صغير لعروض العرائس بالإضافة إلى بعض الألعاب للأطفال.

342191646_6729871000374595_6659598212617863572_n

342349943_1438208513647764_2301025529792709403_n

342705554_544485217859643_5211600870011773595_n