الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الزراعيين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

د سيد خليفة
د سيد خليفة

هنأ الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، وذلك تعبيرًا عن دعم مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية بالمحافظات، للسياسة التي ينتهجها الرئيس، والتي تحقق الاستقرار لربوع مصر العزيزة وأن جهود الرئيس السيسي المخلصة وراء نجاح المشروعات التنموية في مختلف المحافظات.

وقال نقيب الزراعيين في نص برقيته إلى الرئيس السيسي: "باسم مجلس النقابة وجموع الزراعيين، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها لحضن الوطن".

وأضاف "خليفة": "بهذه المناسبة، فإن مجلس نقابة الزراعيين والمهندسين في كل ربوع الوطن يشيدون بدور القوات المسلحة في تحرير سيناء من الإرهاب، وبسط سيطرتها على ربوعها، وإنه بصفته نقيبًا لكل المهندسين الزراعيين في مصر يثمن الجهود الكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتصارات مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، ويأتى في القلب منها التنمية الزراعية المستدامة- مشروع استصلاح وزراعة ٤٥٠ ألف فدان في وسط وشمال سيناء على مياه الصرف المعالجة".

وأوضح "خليفة": "يسعدنا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة لنعبر عن تقديرنا لجهودكم المخلصة في دعم عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها مصرنا في جميع المجالات لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، ونثمن نحن- الزراعيين- المشروعات القومية الزراعية التي بدأنا نجني ثمارها في مشروعات الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي، والتي وفرت العديد من فرص العمل لشباب الزراعيين وإتاحة منتجاتها لجموع المصريين وندعو الله أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.. حفظ الله مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة وشرطتها البواسل".

نقيب الزراعيين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة تحرير

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