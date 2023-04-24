الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف في شابور بكوم حمادة

الحملة
الحملة

تمكنت الوحدة المحلية بشابور التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة أحمد عسكر رئيس الوحدة واللجنة المرافقة من تنفيذ إزالة في المهد ليلا لمخالفة عبارة عن أسوار، وتسديد بين الأعمدة لدور أول علوي خارج الحيز العمراني لقرية شابور دون الحصول على ترخيص.

وذلك على مساحة 100م  تمت الإزالة كلية  على نفقة المخالف وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما  قامت الوحدة المحلية بقرية شابور التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة بفك شده خشبية ليلا لصب بلاطة سقف علي جزء من الدور الأرضي علي مساحة 60 مترا لمبني داخل الحيز السكاني مخالف، وحاصل على نموذج 3.

 وتمت الإزالة كلية علي نفقة المخالف وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبه أكد اللواء محسن الجندي رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة أنه تم توجيه الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالة حيالها فورا وعدم التهاون في تطبيق القانون، مع التواصل الدائم مع مسؤولى حماية الأراضي والإدارة الزراعية من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وكذلك البناء بدون ترخيص.

ادي النطرون البارود الاراضي الزراعي التعديات ومخالفات البناء التعدي على الأراضي الزراعية

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