الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يُشيد بتوجيه الرئيس السيسي بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المبالغ المخصصة للدعم والحماية المجتمعية في موازنة الدولة للعام المالي الجديد.

وأشار "عبدالعزيز"، في بيان، إلى أن هذا التوجيه يُؤكد انحياز الرئيس السيسي لإجراءات الحماية المجتمعية التي تدعم المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن حزمة الدعم جاءت شاملة سواء للسلع البترولية والتموينية والعلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي والمعاشات، بما يؤكد حرص الرئيس على القرارات التي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة.

الإصلاح والنهضة التحديات الاقتصادية الحماية المجتمعية العلاج على نفقة الدولة المواطن المصري

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