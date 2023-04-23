الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى اليوم العالمي للكتاب.. وزيرة الثقافة تكشف عن الكتب التي غيّرت تفكيرها

د. نيفين الكيلاني
د. نيفين الكيلاني

قالت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن أبرز الكتب التى غيّرت تفكيرها كانت في التاريخ والسّيرة الذاتية، وذلك فى اليوم العالمى للكتاب وحقوق المؤلف.

أضافت وزيرة الثقافة، لـ"الدستور"، أن كتب التاريخ والسيرة الذاتية على مدار سنوات وبشكل عام فيها دائمًا دروس مستفادة، ودائمًا ما تجعلها تعيد التفكير فى أشياء كثيرة بوجهة نظر مختلفة.

بحسب الموقع الرسمى لـ"اليونسكو"، فإن الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف إنما يتمثل في تعزيز التمتع بالكتب والقراءة. وفي 23 أبريل كل عام، تُقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب ـ بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، وجسراً يربط بين الأجيال وعِبر الثقافات. وفي هذه المناسبة، تقوم اليونسكو ومنظمات دولية تمثل القطاعات الثلاثة المعنية بصناعة الكتب ـ الناشرون وباعة الكتب والمكتبات ـ باختيار مدينة كعاصمة عالمية للكتاب كي تحافظ، من خلال ما تتخذه من مبادرات، على الزخم الذي تنطوي عليه الاحتفالات بهذا اليوم حتى 23 أبريل العام المقبل.

و23 أبريل تاريخ رمزي في عالم الأدب العالمي، فهو يصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير وميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا. وكان من الطبيعي بالتالي أن تخصص اليونسكو يوم 23 أبريل لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عموماً، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام".

شغلت نيفين الكيلاني منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022 خلفاً لإيناس عبد الدايم وتخرجت "الكيلاني" في أكاديمية الفنون 1989، وحصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون 1995.

وشغلت نيفين الكيلاني منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، ورئيس صندوق التنمية الثقافية، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.

اليوم العالمى للكتاب وحقوق المؤلف الدكتورة نيفين الكيلاني السيرة الذاتية كتب التاريخ اليونسكو

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