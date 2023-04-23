"الجبلاية" تستطلع رأى فيتوريا في تشكيلة مدربي المنتخبات

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام على ضرورة استطلاع رأى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بشأن تشكيلة مدربى منتخبات المراحل السنية التى تم التوافق عليها بين أعضاء الجبلاية وذلك قبل إعلان أسماء المدربين بشكل رسمي.

وانتهى مجلس إدارة الجبلاية من وضع التصور النهائي لاختيارات مدربي المنتخبات الوطنية مواليد 2005، 2007، 2008، 2009، بجانب منتخب “الظل“ مواليد 2003 الذي سيتم تشكيله خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين المقبلة.

وهناك اتفاق ضمنى بين مسئولى الجبلاية وفيتوريا بأن يشارك المدرب البرتغالى فى الاختيارات المناسبة لتشكيل المنتخبات الوطنية، باعتباره مدرب المنتخب الاول وصاحب الكلمة الاوليى فيما يخص توحيد طريقة اللعب على مستوى كل المنتخبات بما يخدم المنتخب الأول فى النهاية .

وسيكون لفيتوريا دور كبير فى الاختيار، خاصة أن اتحاد الكرة يري أن فيتوريا مدرب يملك خبرات للتقييم، بجانب وجوده مدير فني للمنتخب الأول، وأن المنتخبات الوطنية التي يتم تشكيلها ستعمل من أجل توسيع الاختيارات للمنتخب الوطني الأول مع فيتوريا، بجانب عدم وجود مدير فني للجبلاية للقيام بهذه المهمة .

ومن المقرر أن يتم عرض التصور النهائي للاختيارات على المدرب البرتغالي قبل إعلانها، لإبداء رأيه فيها سواء بالموافقة أو إجراء بعض التعديلات.

ويستعد اتحاد الكرة للإعلان عن الاختيارات خلال الأسبوع المقبل، حتى يتثنى للمدربين الجدد بد مكهام عملهم فى أقرب فرصة وبداية البحث عن المواهب التى تستحق التواجد فى منتخبات المراحل السنية.

تحدث روي فيتوريا مع مسؤولى اتحاد الكرة حول الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد وفي مقدمتها أن يكون المدير الفني له من الخبرات في العمل مع الشباب والناشئين، وأن يكون مثّل منتخب مصر واكتسب خبرات دولية، بجانب تحقيقه للبطولات وهو لاعب حتى يكون مُقنعا للاعبي المنتخبات وتحديدًا فى الأعمار السنية الصغيرة، بجانب حصوله على كل الرخص التدريبية.