ضبط 20 مخالفة تموينية فى حملة على مخابز أبوقرقاص بالمنيا 

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بمواعيد التشغيل، أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضرا متنوعا وجاءت ما بين نقص وزن عدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم صرف بون وعدم وجود سجل و عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي المخالفات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي وتعليمات نائبه الدكتور محمد أبو زيد بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك والمطاعم ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار .