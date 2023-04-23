الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الغربية" يحيل مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أصدر الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارًا بإحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل، وذلك بناءً على ما شهده من غياب عدد ٥ إخصائيين عن نوبتجية الاستقبال والطوارئ أثناء المرور وعدم توافر بعض المستلزمات بأقسام الاستقبال والطوارئ رغم وجودها وصرفها للمستشفى من مخازن المديرية.

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وكذلك ضعف الإشراف والمتابعة من إدارة المستشفى على كافة أقسام المستشفى، وذلك خلال الزيارة المفاجئة على المستشفى اليوم خلال ثالث أيام عيد الفطر، في إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفيات.

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كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى، مؤكدا استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية المقدمة للمرضى.

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كما أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، انتشار العيادات المتنقلة والفرق الطبية أمام المساجد والميادين وأماكن التجمعات بمنطقة المستعمرة التابعة لمركز المحلة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين أيام عيد الفطر المبارك.

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وذلك من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية بواسطة فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان.

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وأثنى وكيل وزارة الصحة على مقدمي الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية للمواطنين مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير وحثهم على بذل أقصى جهد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مضيفًا أن العيادات المتنقلة بها كل التخصصات الموجودة بالمستشفيات، وهى خدمة محترمة يستفيد منها جميع المترددين، مشيرًا إلى أن جميع العيادات المتنقلة سيتم نشرها على مستوى المحافظة تباعًا حتى يستفيد منها جميع المواطنين على مستوى المحافظة. 

وكيل صحة الغربية يحيل مدير مستشفي كفر الزيات العام للتحقيق العاجل أقسام الاستقبال والطوارئ الإستقبال والطوارئ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الخدمات الطبية للمواطنين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الخدمات الطبية المقدمة المبادرات الرئاسية الصحية المبادرات الرئاسية

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وكيل "صحة الغربية" يحيل مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

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