بسبب السرعة الزائدة.. إصابة طبيبة وطفلة فى حادث تصادم بحدائق الأهرام

أصيبت طبيبة علاج طبيعي وطفلة بإصابات بالغة بسبب وقوع حادث تصادم في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بسبب رعونة أحد الأشخاص وقيادته المتهورة، إضافة إلى سيره عكس الاتجاه.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا مفاده وصول طبيبة علاج طبيعي وطفلة إلى أحد المستشفيات مصابين بـ نزيف في المخ وإصابات بالغة في الجسم، نتيجة لوقوع حادث تصادم في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الحادث وقع بعد تصادم سيارة شاب يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه، بسيارة تستقلها طبيبة علاج طبيعي وطفلة، ما أحدث بها تلك الإصابات البالغة.