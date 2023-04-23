"الرصاصة لا تزال في جيبي".. أشهر أفلام السينما عن ذكرى تحرير سيناء

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء الذي يأتي كل عام في الـ 25 من شهر إبريل، ويحتفل الشعب المصري بعيد تحرير سيناء بمشاهدة الأفلام السينمائية التي تتحدث عن سيناء والحرب بها، واعتبارها طقس من طقوس الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ـ فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

على الرغم من مرور 49 عاما على فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" الذي انتج عام 1974، إلا أن الناس تنتظر مشاهدته في كل مرة بحماس ويتفاعلون مع أبطاله على رأسهم الفنان محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، ونجوى إبراهيم، وسعيد صالح، وعبد المنعم إبراهيم، وحياة قنديل، وقصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار رمسيس نجيب ورأفت الميهي، وكان المنتج المنفذ محسن علم الدين والفيلم من إخراج حسام الدين مصطفى.

وقصة الفيلم (محمد) مجند بالجيش المصري، يعود من غزة بعد نكسة 1967، وخلال فترة إقامته في غزة لدى أحد الفلسطينيين الذين يساعدون الجنود، ويتعرف على أحد الأشخاص ولكنه يشك في ولائه لإسرائيل، وبعد عودته إلى قريته، يتفاجئ بطلب (عباس) رئيس الجمعية التعاونية الزواج من محبوبته وابنة عمه (فاطمة)، لكن عباس كانت لديه أهداف دنيئة.

ـ الطريق إلى إيلات

فيلم روائي أنتج عام 1993، أخرجته المخرجة إنعام محمد علي، وسيناريو وحوار فايز غالي، وتدور أحداث الفيلم إبان حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، ويتناول الفيلم الغارات التي صدرت عن الجيش المصري على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربي وتمكنوا من تدمير سفينتين حربيتين هما بيت شيفع وبات يم والرصيف الحربي للميناء، ثم عودة الأبطال بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بعد استشهاد بطل واحد.

ـ حتى آخر العمر

هو فيلم تدور قصته بشكل رومانسي، أنتج سنة 1975، وعلى الرغم من هذا تمكن في المزج بين وجود قصة حب، وبين تحرير الأرض، ويبرز الفيلم عملية بدر التي قام بها الجنود في أولى حرب أكتوبر سنة 1973م ، حيث عبروا قناة السويس.

ـ حائط البطولات

أنتج "حائط البطولات" عام 1999، ومن إخراج محمد راضي وقصة إبراهيم رشاد، وسيناريو وحوار مصطفى بدر ومحمد راضي وإبراهيم رشاد، وشارك في بطولته: "محمود ياسين، وفاروق الفيشاوي، وأحمد بدير، وحنان ترك، وخالد النبوي، وعايدة عبد العزيز، ومجدي كامل، وندى بسيوني، ومها أحمد، وبهاء ثروت، وخليل مرسي، وحجاج عبد العظيم، وسميرة محسن، وثريا إبراهيم، وغسان مطر، ومحمد خيري، وطارق النهري، وغادة إبراهيم، وأحمد دياب".