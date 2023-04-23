الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السويد ترسل 400 جندي إلى السودان للمساعدة في إجلاء رعاياهم

السويد
السويد

أعلنت السويد، اليوم الأحد، إجلاء جاليتها من السودان بسبب ارتفاع التصعيد بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقرر البرلمان السويدي في اجتماع طارئ اليوم الأحد، إرسال قوة مسلحة يقدر عدد أفرادها بـ400 جندي إلى السودان للمساعدة في إجلاء السويديين من هناك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السويدية.

وعلقت الناطقة باسم القوات المسلحة السويدية، غونا غروفيلدز، التعليق على موعد تنفيذ العملية أو ما إذا هناك تعاون مع دول أخرى.

وقالت المسؤولة السويدية "لا يمكنني الخوض في أي تفاصيل حول المهمة لأسباب أمنية، لكننا تلقينا تكليفا من الحكومة بشأن ذلك".

وأكدت أن الوضع الأمني في السودان خطير للغاية ولا ترى الحكومة السويدية مؤشرات على أنه سيتغير في الوقت الحالي، لذا فنحن نتابع الوضع عن كثب.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، آرون إميلسون، للتلفزيون السويدي SVT، "إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى 400 جندي من القوات المسلحة في هذه العملية، فمن المتوقع أن يتم إرسال 150 فردا فقط".

من جانبه، أكد وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، أن الجهود ستتم بسرعة قصوى، لافتا إلى أن القوات المسلحة عملت بجهد مكثف على هذه القضية ولديها مستوى عال من الجاهزية العملياتية.

ومن المتوقع أن تكتمل جهود القوة المسلحة بإخلاء السويديين بحلول 30 يونيو على أبعد تقدير، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

العراق تبدأ عمليات إجلاء مواطنيها من السودان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن العراق، عن بدء عمليات إجلاء مواطنيه من الأراضي السودانية بسبب الاشتباكات الأخيرة.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم، عن إجلاء 14 عراقيًا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان.

وأضاف الصحاف في تصريحات صحفية، أنه تم إجلاء 14 عراقيًا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناء على طلبهم، موضحًا أن ذلك تم بمتابعة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

السويد الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع البرلمان السويدي

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